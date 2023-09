Getöteter Junge in Pragsdorf Warum die Ermittler im Fall Joel bislang nicht von Mord sprechen Von Udo Roll | 18.09.2023, 18:26 Uhr Sechsjähriger getötet Foto: Bernd Wüstneck up-down up-down

Fast vier Tage nach dem Verbrechen an einem Sechsjährigen in einem kleinen Dorf sucht die Polizei weiter nach einem Tatverdächtigen. Bislang ermittelt die Polizei wegen Totschlages. Was hinter diesem Begriff steckt, erklärt die zuständige Staatsanwältin.