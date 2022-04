Einige DDR-Bunker sind wie der in Gosen-Neu Zittau heute ein Museum FOTO: Wolfgang Kumm Zivilschutz und Ukraine-Krieg Warum es keinen funktionierenden Schutzbunker in MV gibt Von Thomas Volgmann | 14.04.2022, 15:57 Uhr

Die schrecklichen Bilder von russischen Bomben- und Raketenangriffen auf Städte in der Ukraine werfen Fragen auch nach dem Zivilschutz in Deutschland auf. Bunker wurden bis vor kurzem abgebaut. So sieht es in MV aus.