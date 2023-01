Gisela Kumberg ist voller Dankbarkeit für den Tag, den ihr schwerkranker Lebensgefährte Detlef Merfert Anfang November mit dem Wünschewagen im Hamburger Miniatur-Wunderland verbringen durfte. „Dass es sowas gibt. Dass es Menschen gibt, die ihre Freizeit dafür opfern, ihnen völlig Fremden einen letzten Wunsch zu erfüllen“, schwärmt die Wittenbergerin. Das Projekt in Trägerschaft des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) müsste noch viel mehr bekannt gemacht werden, findet auch ihr Partner. Ihn hat ganz besonders berührt, dass er weder für sich selbst noch für seine Begleiterin am Tag seiner Wünschefahrt auch nur einen Cent ausgeben musste. Dabei wären doch nicht nur Fahrt- und Eintrittsgelder angefallen, sondern auch noch die Kosten für einen Imbiss zu Mittag und für ein Abendessen vor der Heimkehr. Das Paar hat sich inzwischen beim ASB-Landesverband in Brandenburg einen ganzen Stapel Wünschewagen-Prospekte bestellt, die beide nun überall, wo sie hinkommen, verteilen. „Dass es sowas Tolles gibt, wissen hier noch viel zu wenige“, glaubt Gisela Kumberg. „Aber das wird sich ändern.“

Aus Sicht der Wünschewagen-Verantwortlichen in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern ist es indes durchaus spürbar, dass ihre Arbeit immer bekannter wird. Das beste Indiz dafür ist die stetig steigende Zahl an Wunschanfragen. Dass in MV mit 105 erfüllten Wünschen im Jahr 2022 sogar ein neuer Rekord eingefahren werden konnte, sei vor allem ein Verdienst der Weihnachtsspendenaktion von „Schweriner Volkszeitung“, „Norddeutschen Neuesten Nachrichten“ und „Der Prignitzer“, die jetzt bereits zum sechsten Mal in Folge stattfand, ist Bettina Hartwig, die Projektleiterin in MV, überzeugt. Die regelmäßigen Veröffentlichungen zum Jahresende hätten den Wünschewagen von Jahr zu Jahr bekannter gemacht. Die Beiträge zeigten zum einen, was alles noch möglich sei, auch wenn sich ein Leben seinem Ende zuneigt. Und sie zeigen, wie erfüllend es sein kann, in solchen Momenten dabei zu sein.

Britta Schermer aus Schwerin ist Wünschewagen-Ehrenamtlerin der ersten Stunde. Foto: (c)Volker_Bohlmann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Zehn Frauen und Männer, die in ihrer Freizeit letzte Wünsche wahr werden lassen, haben wir in den zurückliegenden Wochen im Zuge unserer Spendenaktion ausführlicher vorgestellt. Einige haben gerade erst die „Jungfernfahrt“ im Wünschewagen hinter sich gebracht und warten nun auf den zweiten Einsatz. Andere sind bereits seit mehreren Monaten, zum Teil schon seit Jahren dabei, einzelne wie Britta Schermer sogar von Anfang an, also seit Juli 2017, als der ASB-Wünschewagen in Mecklenburg-Vorpommern zu seiner ersten Fahrt startete. Sein Pendant in Brandenburg ist sogar noch ein gutes halbes Jahr länger im Einsatz.

Jeder Ehrenamtler hätte ein eigenes Porträt verdient

Genau genommen hätten alle Ehrenamtler – in MV sind es aktuell 74, in Brandenburg 63 - ein eigenes Porträt verdient, denn eine jede und ein jeder geht mit ganz eigener Motivation, mit einer ganz eigenen Geschichte in die Einsätze. Gundi Stoffel beispielsweise, die im Schichtdienst in der Altenpflege arbeitet, aber dennoch in ihrem Heimatort unter anderem der Freiwilligen Feuerwehr angehört – und sich obendrein immer wieder auch für die Begleitung von Wünschefahrten meldet. Oder Heike Grischka, die sich nach ihrem Umzug aus Nordrhein-Westfalen an die Mecklenburgische Seenplatte im dortigen Welcome-Center erkundigt hatte, wo sie sich ehrenamtlich engagieren könnte – und so als ehemalige Krankenschwester beim Wünschewagen landete. Ihren Lebensgefährten Uwe Heinbach nahm sie gleich mit – „so tun wir nicht nur etwas Gutes, sondern lernen auch gleich unsere neue Heimat ein bisschen besser kennen“, meint Heike Grischka. Zwar klappt es nicht immer, dass beide gleichzeitig im Einsatz sind, bei der 100. Wünschewagenfahrt des Jahres 2022 passte es aber, und wie ihr Fahrgast erlebten auch die beiden Ehrenamtler zum ersten Mal staunend das Stralsunder Ozeaneum.

Spendengelder helfen, das Projekt zu verstetigen

Die ASB-Landesgeschäftsführer Dietmar Lippold (Brandenburg, links) und Mathias Wähner (MV, 2. von links) Foto: Volker Bohlmann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Dank des Geldes aus der Spendenaktion können wir die Rahmenbedingungen für unsere Ehrenamtler jetzt noch attraktiver gestalten“, betonte der Brandenburger ASB-Landesgeschäftsführer Dietmar Lippold am Mittwoch auf der Abschlussveranstaltung der Spendenaktion. Im zurückliegenden Jahr hätte der Brandenburger Wünschewagen 20 neue Mitstreiter gewinnen können. „Darauf sind wir sehr stolz.“ Und auch das sei ein Resultat der wachsenden Bekanntheit des Projektes, ist Lippold überzeugt. Wobei: Projekt möchte er gar nicht mehr sagen, denn ein Projekt sei ja zeitlich begrenzt. „Wir wollen den Wünschewagen verstetigen und zu einem dauerhaften Aspekt unserer Arbeit machen.“ Dass nun bereits zum sechsten Mal in Folge ein Teil des Spendenerlöses – in diesem Jahr 17.612 Euro - nach Brandenburg fließt, helfe sehr dabei.

Dank und Wertschätzung für jede einzelne Spende

Auch Mathias Wähner, dem ASB-Landesgeschäftsführer in Mecklenburg-Vorpommern, liegt die Nachhaltigkeit des Projektes am Herzen. Aus dem Erlös einer früheren Spendenaktion sei der zweite Wünschewagen finanziert worden. „Wenn wir hier heute damit vorgefahren sind, dann ist auch für jeden Spender sichtbar, wohin das Geld geflossen ist“, betont er. Die gut 220.000 Euro, die in diesem Winter auf dem Spendenkonto eingegangen sind, würden helfen, die gestiegenen Betriebskosten abzudecken. Sie machten aber auch möglich, dass – nicht zuletzt dank des zweiten Wagens – künftig noch mehr letzte Wünsche erfüllt werden können.

Zur Spendenübergabe am Mittwoch hatte der ASB-MV beide Wünschewagen-Fahrzeuge mitgebracht. Foto: Volker Bohlmann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Beiden Landesgeschäftsführern ist deshalb auch der Dank an alle Spender wichtig. „Hinter der Spendensumme stecken ganz viele Menschen, die trotz der hohen Inflationsraten bereit sind, uns und unsere Arbeit zu unterstützen“, betont Mathias Wähner. Auch Gisela Kumberg und Detlef Merfert aus Wittenberge gehören dazu. Nach ihrer eigenen Wünschefahrt haben sie beschlossen, außer für das Hospiz auch regelmäßig für den Wünschewagen zu spenden. „Obwohl das, was da für Menschen am Ende ihres Lebens gemacht wird, eigentlich gar nicht mit Geld zu bezahlen ist“, meint Gisela Kumberg.