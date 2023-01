In MV wird das Gesetz über Handel und Verarbeitung von Elfenbein verschärft. Eine Verarbeitung ist nur nach einem vorherigen Genehmigungsprozess und in Ausnahmefällen möglich, wie hier im Piano-Haus-Kunze in Alt Meteln. Dort werden unter anderem historische Musikinstrumente aufgearbeitet. Im Foto: Lennart Manske, der an der Mechanik eines 80-Jahre alten Steinway und Sons arbeitet.

Foto: Volker Bohlmann