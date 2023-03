In einem Königreichssaal halten Zeugen Jehovas ihre religiösen Zusammenkünfte ab. In MV betreibt die Religionsgemeinschaft 16 dieser geweihten Gebäude. Foto: Matthias Bein up-down up-down Amoklauf in Hamburg Was ist ein Königreichssaal der Zeugen Jehovas? Von Udo Roll | 10.03.2023, 17:41 Uhr

In einem Königreichssaal der Zeugen Jehovas in Hamburg wurden Menschen durch Schüsse getötet. Auch in MV betreibt die Gemeinschaft zahlreiche dieser geweihten Gebäude, die sich erheblich von anderen Gotteshäusern unterscheiden.