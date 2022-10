Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Landkreis Rostock Wasserleiche in Kühlungsborn entdeckt Von dpa | 12.10.2022, 11:41 Uhr

Im Ostseebad Kühlungsborn ist eine Wasserleiche angespült worden. Die Polizei musste am Mittwochvormittag einen Schwimmkran zur Bergung einsetzen. Die aufwendige Technik sei notwendig, da sich der leblose Körper aufgrund der Strömung an der nördlichen Außenseite der Mole zwischen den Steinen eingekeilt habe, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr war im Einsatz. Für die Arbeiten mussten teilweise massive Steine kurzzeitig entfernt werden. Ein Spaziergänger hatte den leblosen Körper an der Mole entdeckt. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt.