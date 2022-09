Wechselhaftes Wetter Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Wechselhaft und teils windig in Mecklenburg-Vorpommern Von dpa | 14.09.2022, 07:05 Uhr

Wechselhaftes Wetter erwartet die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch. An der Küste ist zudem zeitweise mit stärkeren Windböen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Örtlich kommen dichte Wolken und Schauer hinzu, dabei werden Temperaturhöchstwerte zwischen 17 und 19 Grad Celsius erreicht. Auch in der Nacht zum Donnerstag soll es Wolken, Schauer und vereinzelte Windböen geben. Die Temperaturen sinken dann auf 13 bis 10 Grad.