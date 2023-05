Baustelle auf der Peenebrücke Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Verkehr Wegen Brücken-Probleme Verkehrsbehinderungen nach Usedom Von dpa | 08.05.2023, 11:58 Uhr

Deutschlands zweitgrößte Insel - Usedom - hat nur zwei Zufahrten. Diese sind in dien Jahre gekommen. An der Zecheriner Brücke muss unerwartet eine Klappe repariert werden - deshalb gibt es ab Juni Sperrungen. Im Norden wird in Wolgast auch gebaut.