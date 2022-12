Keine Mahnungen um die Weihnachtszeit Foto: Oliver Berg up-down up-down Keine Mahnungen und Vollstreckungen Weihnachtsfrieden in Finanzämtern und Staatsanwaltschaften in MV Von Thomas Volgmann | 28.12.2022, 15:44 Uhr

Zwischen Weihnachten und Neujahr bleiben in fast allen Bundesländern die meisten Steuerpflichtigen von Mahnungen, Steuerbescheiden und Haftungsbescheiden verschont. So sieht es in MV aus.