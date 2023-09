Na, schon den ersten Lebkuchen genascht oder Dominostein verputzt? Weihnachtsgebäck gehört bereits wieder zum festen Sortiment der Supermärkte und Discounter. Höchste Zeit also, schon mal die Vorweihnachtszeit einzuläuten. Wir haben die ersten Weihnachtsmärkte in Mecklenburg-Vorpommern zusammengetragen, die bereits ihre Eröffnung für die diesjährige Saison angekündigt haben.

Ende November geht es mancherorts traditionell nach dem Totensonntag los. Vor allem für die größeren Märkte im Land stehen schon konkrete Zeiten und Programme fest. So oder so: Es liegt bereits Glühweinduft in der Luft.

Unsere Übersichtskarte zeigt, wo und wann die Weihnachts- und Adventsmärkte 2023 in MV stattfinden. Details zu den einzelnen Märkten gibt es unter der Karte. Die Auflistung wird fortlaufend ergänzt und aktualisiert.

Weihnachtsmarkt 2023 in Schwerin

Der „Stern im Norden“ leuchtet auch in diesem Jahr wieder in der Landeshauptstadt. In der Altstadt von Pfaffenteich bis Marktplatz wollen Riesenrad, Eisbahn und Eisbärenband die Besucher in Weihnachtsstimmung versetzen. Zahlreiche Holzbuden laden zum Schlemmen und Bummeln ein oder warten mit mehr oder weniger bekannten Märchengeschichten auf große und kleine Zuhörer.

Wann: 27. November bis 30. Dezember 2023

27. November bis 30. Dezember 2023 Öffnungszeiten: Mo. bis Do.: 11 bis 20 Uhr; Fr. + Sa.: 11 bis 21 Uhr; So.: 11 bis 20 Uhr; am 24. und 25.12. geschlossen

Mo. bis Do.: 11 bis 20 Uhr; Fr. + Sa.: 11 bis 21 Uhr; So.: 11 bis 20 Uhr; am 24. und 25.12. geschlossen Weitere Infos: https://www.weihnachtsmarkt-schwerin.de/

Das „Star Berlin“-Riesenrad am Pfaffenteich gehört traditionell zum Schweriner Weihnachtsmarkt. Archivfoto: Jens Büttner/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Weihnachtsmarkt 2023 in Rostock

Der nach eigenen Angaben „größte Weihnachtsmarkt in Norddeutschland“ verzaubert seine Gäste auch 2023. Das genaue Programm wird zwar erst im Oktober veröffentlicht, fest steht jedoch, dass der Weihnachtsmann bereits zur Eröffnung mit seinem Gefolge aus dem Märchenwald vorbeikommen wird. Die Besucher dürfen sich über zahlreiche Attraktionen und Buden freuen, die garantiert die Weihnachtsstimmung heben. Für Familien dürfte sich ein Mittwochsbesuch besonders lohnen, hier warten zahlreiche Vergünstigungen im Rahmen des wöchentlichen Familientags.

Wann: 27. November bis 22. Dezember 2023

27. November bis 22. Dezember 2023 Öffnungszeiten: Mo. bis Do.: 11 bis 20 Uhr; Fr. + Sa.: 11 bis 21.30 Uhr; So.: 11.30 bis 20 Uhr

Mo. bis Do.: 11 bis 20 Uhr; Fr. + Sa.: 11 bis 21.30 Uhr; So.: 11.30 bis 20 Uhr Weitere Infos: https://www.rostocker-weihnachtsmarkt.de/

Der Weihnachtsmarkt in Rostock zählt zu einem der größten und schönsten Norddeutschlands. Archivfoto: Bernd Wüstneck/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Weihnachtsmarkt 2023 in Stralsund

Der Stralsunder Weihnachtsmarkt lädt Ende November in die weihnachtlich geschmückte Altstadt, die als Unesco-Welterbe gelistet ist. Stimmungsvolle Lichter, verschiedene Hütten und Kinderkarussells verzaubern Groß und Klein. Im Rathauskeller warten Kunsthandwerker und Händler auf Geschenkesucher, und der Weihnachtsmann schaut auch regelmäßig vorbei. Auch auf dem Neuen Markt ist Weihnachten Programm. Hier umschmeichelt der Duft von Mandeln, Zuckergebäck und Glühwein die Nasen der Gäste.

Wann: ab Ende November 2023 (genaues Datum folgt)

ab Ende November 2023 (genaues Datum folgt) Öffnungszeiten: folgen

folgen Weitere Infos: https://www.stralsunder-weihnachtsmarkt.de/

Weberglockenmarkt 2023 in Neubrandenburg

Seit mittlerweile mehr als 20 Jahren findet der Weberglockenmarkt in Neubrandenburg statt. In der Innenstadt duftet es nach Gebäck und Glühwein, die leuchtende Weihnachtspyramide dreht sich zur besinnlichen Musik, die in der Vier-Tore-Stadt erklingt. Mit Livemusik an der Weber-Bühne ist auch wieder Partystimmung garantiert. Im passende Ambiente wird auch eine historische Stadtführung mit dem Wollweber am Sonnabend, dem 16. Dezember, angeboten.

Wann: 28. November bis 21. Dezember 2023

28. November bis 21. Dezember 2023 Öffnungszeiten: folgen

folgen Weitere Infos: https://weberglockenmarkt.de/

Lebkuchenherzen gehören auch zum Weihnachtsmarkt in Neubrandenburg dazu. Archivfoto: Bernd Wüstneck/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Weihnachtsmarkt 2023 in Greifswald

In der historischen Altstadt laden Händler und Veranstalter zum traditionellen Weihnachtsmarkt der Hansestadt. Drei Wochen lang erstrahlen der Marktplatz und der Fischmarkt in Greifswald festlich geschmückt. Ob besinnlich oder unterhaltsam, der Markt vom Märchenwald über Riesenrad bis Weihnachtsmannsprechstunde bietet für jeden das Passende. Im Rathauskeller wartet ein Kunsthandwerkermarkt auf interessierte Gäste und Geschenkesucher.

Wann: 30. November bis 21. Dezember 2023

30. November bis 21. Dezember 2023 Öffnungszeiten: Mo. bis Do.: 11 bis 20 Uhr; Fr.: 11 bis 22 Uhr; Sa.: 10 bis 22 Uhr; So.: 11 bis 20 Uhr

Mo. bis Do.: 11 bis 20 Uhr; Fr.: 11 bis 22 Uhr; Sa.: 10 bis 22 Uhr; So.: 11 bis 20 Uhr Weitere Infos: https://www.greifswald.de/de/freizeit-kultur/veranstaltungen/maerkte/weihnachtsmarkt/

Auch am helllichten Tag einen Besuch wert: der Greifswalder Weihnachtsmarkt. Archivfoto: Stefan Sauer/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Weihnachtsmarkt 2023 in Wismar

Auf dem Wismarer Marktplatz wird es auch in diesem Jahr hanseatisch weihnachtlich. Bunte Lichter, Buden und Karussell bieten Weihnachtsstimmung für jedes Alter. Auch wenn der Weihnachtsmarkt bereits am 27. November 2023 beginnt, ist die offizielle Eröffnung für Sonnabend, den 2. Dezember, um 14 Uhr geplant.

Wann: 27. November bis 22. Dezember 2023

27. November bis 22. Dezember 2023 Öffnungszeiten: Mo. bis Do.: 11 bis 20 Uhr; Fr. + Sa.: 11 bis 21 Uhr; So.: 11 bis 20 Uhr

Mo. bis Do.: 11 bis 20 Uhr; Fr. + Sa.: 11 bis 21 Uhr; So.: 11 bis 20 Uhr Weitere Infos: https://www.wismar.de/Tourismus/Veranstaltungen/Weihnachten-in-Wismar/

Adventsmarkt 2023 in Ludwigslust

Auf dem Alexandrinenplatz findet in diesem Jahr erneut Lulus Adventsmarkt statt. Etwa 30 Stände sorgen für weihnachtliche Stimmung. Neben Glühwein wird auch Glühbier angeboten. Darüber hinaus gibt es handwerkliche Spezialitäten und ein umfassendes Programm.

Wann: 30. November bis 3. Dezember 2023

30. November bis 3. Dezember 2023 Öffnungszeiten: Do.: 11 bis 19 Uhr; Fr. + Sa.: 11 bis 21 Uhr; So.: 11 bis 18 Uhr

Do.: 11 bis 19 Uhr; Fr. + Sa.: 11 bis 21 Uhr; So.: 11 bis 18 Uhr Weitere Infos: https://www.ludwigslust.de/Kultur-Tourismus/Mäkte/LULUs-AdventsMarkt/

Neben dem Adventsmarkt sorgt auch die Beleuchtung in der Schlossstraße jedes Jahr für weihnachtliche Stimmung in Ludwigslust. Archivfoto: Dénise Schulze Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Röwelscher Wiehnachtsmarkt 2023 in Röbel

Der Röbeler Weihnachtsmarkt setzt in diesem Jahr auf Nachhaltigkeit und bekommt erstmals eine eigene Glühweintasse: extra in Bayern gebrannt. Erneut im Programm sind das beliebte Ponyreiten am Nachmittag sowie die Glühwein-Party am Abend. Auch der Weihnachtsmann lässt sich täglich auf dem Marktplatz blicken.

Wann: 1. bis 3. Dezember 2023

1. bis 3. Dezember 2023 Öffnungszeiten: Fr.: 14 bis 22 Uhr; Sa.: 11 bis 22 Uhr; So.: 11 bis 17 Uhr

Fr.: 14 bis 22 Uhr; Sa.: 11 bis 22 Uhr; So.: 11 bis 17 Uhr Weitere Infos: https://roebelwm.com/

Historischer Weihnachtsmarkt 2023 in Neustadt-Glewe

Auf der Neustädter Burg wird es traditionell am zweiten Adventswochenende weihnachtlich. In geschichtsträchtiger Kulisse laden Tavernen und Lagerfeuer zum Verweilen ein. Mitmachangebote und Modelleisenbahn-Ausstellung bringen nicht nur Kinderaugen zum Leuchten. Gaukelei darf dabei nicht fehlen.

Wann: 9. und 10. Dezember 2023

9. und 10. Dezember 2023 Öffnungszeiten: Sa.: 11 bis 22 Uhr; So.: 11 bis 18 Uhr

Sa.: 11 bis 22 Uhr; So.: 11 bis 18 Uhr Weitere Infos: https://www.neustadt-glewe.de/Tourismus/Kulturelle-Highlights/Weihnachtsmarkt/

Beim Weihnachtsmarkt in der Burg in Neustadt-Glewe dürfte auch 2023 wieder einiges los sein. Archivfoto: Kathrin Neumann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Klostermarkt „Weihnachten“ 2023 in Zarrentin

Vor allem handgefertigtes Kunsthandwerk finden die Besucher bei den mehr als 80 Ausstellern aus ganz Deutschland. Von Kerzen über Schmuck bis Glaskunst gibt es allerlei zu entdecken. Für Unterhaltung und das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Auch die Kleinen kommen mit Karussell, Ponyreiten und Strohhüpfburg auf ihre Kosten. Der Weihnachtsmann hat sich bereits angekündigt.

Wann: 9. und 10. Dezember 2023

9. und 10. Dezember 2023 Öffnungszeiten: Sa.: 10 bis 18 Uhr; So.: 11 bis 18 Uhr

Sa.: 10 bis 18 Uhr; So.: 11 bis 18 Uhr Weitere Infos: https://www.gtv-zarrentin.de/

Wintersonnenwerke 2023 in Schwerin-Mueß

Im Freilichtmuseum findet am dritten Adventswochenende ein Kunsthandwerkermarkt mit Budenzauber zum Advent statt. Künstler und Händler haben ein vielfältiges Angebot für die ganze Familie. Regionale Produkte werden neben Punsch und Plätzchen feilgeboten. Wer sich berieseln lassen möchte, ist beim Märchenvorlesen genau richtig.

Wann: 16. und 17. Dezember 2023

16. und 17. Dezember 2023 Öffnungszeiten: Sa.: 11 bis 19 Uhr; So.: 10 bis 17 Uhr

Sa.: 11 bis 19 Uhr; So.: 10 bis 17 Uhr Weitere Infos: https://www.schwerin.de/kultur-tourismus/kunst-kultur/bildende-kunst-museen/freilichtmuseum-schwerin-muess/unsere-veranstaltungen/