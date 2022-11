Weihnachtsmarkt Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Brauchtum Weihnachtsmärkte im Nordosten starten Von dpa | 21.11.2022, 02:49 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern startet diese Woche in die Weihnachtsmarkt-Saison. Am Montag eröffnen der hierzulande größte Weihnachtsmarkt in Rostock sowie die Märkte in Schwerin, Wismar und Stralsund. Die Weihnachtsmärkte in Neubrandenburg und Greifswald folgen am Donnerstag. In der Regel bis kurz vor Weihnachten locken die Märkte etwa mit Glühwein, Karussells oder Kunsthandwerk.