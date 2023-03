Weiße Flotte Schwerin Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Schiffstouren Weiße Flotte Schwerin startet vorzeitig in Saison Von dpa | 09.03.2023, 13:28 Uhr

Dem eher spätwinterlichen Wetter zum Trotz eröffnet die Weiße Flotte Schwerin ihre Saison dieses Jahr früher als in der Vergangenheit. An den drei bevorstehenden März-Wochenenden werde bereits ein Schiff auf den Schweriner Seen unterwegs sein, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Ab 1. April - dem traditionellen Saisonstart - seien zwei Schiffe im Einsatz. Dann werde täglich gefahren. Eine erste Extratour zum Frauentag am Mittwoch sei ausgebucht gewesen. Die letzte Fahrt 2023 soll am 18. Dezember stattfinden.