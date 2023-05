KSK-Soldat Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Rüstungsindustrie Weiter Kritik an maritimer Rüstungsmesse: Start am Dienstag Von dpa | 08.05.2023, 12:44 Uhr

Der Dachverband der entwicklungspolitischen Initiativen in Mecklenburg-Vorpommern sieht die am Dienstag in Rostock beginnende internationale Messe für die Unterwasserverteidigungsindustrie UDT kritisch.