Fallzahlen Weiter sinkende Corona-Inzidenz im Nordosten Von dpa | 13.04.2022, 09:52 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen geht in Mecklenburg-Vorpommern weiter spürbar zurück. Die Zahl der gemeldeten Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche lag am Dienstag bei 1188,1, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte. Tags zuvor hatte der Wert noch bei 1345,4 gelegen, vor einer Woche bei 1683,5. Trotz des seit Mitte März rückläufigen Trends im Nordosten liegt die Sieben-Tage-Inzidenz noch immer über dem Bundesdurchschnitt, den das Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen mit 1087,2 angab.