Schulen Weiter Streit um bundesweite Bildungsstudie ohne MV Von dpa | 18.10.2022, 15:36 Uhr

Das Fehlen Mecklenburg-Vorpommerns in einer bundesweiten Bildungsstudie des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) sorgt weiter für Streit in der Landespolitik. Nach der CDU sprach am Dienstag die ebenfalls oppositionelle FDP von einem Skandal, der völlig inakzeptabel sei. Die bildungspolitische Sprecherin der Liberalen im Landtag, Sabine Enseleit, sagte: „Auch in anderen Bundesländern gab es Einschränkungen durch Corona-Maßnahmen, trotzdem liegen Ergebnisse aus diesen Ländern vor.“ Corona dürfe „nicht zur Standard-Ausrede fürs Nichtstun“ werden, wetterte sie.