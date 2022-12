Maskenpflicht Foto: Felix Kästle/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesundheit Weiterhin viele Erkältungskrankheiten in MV Von dpa | 28.12.2022, 15:41 Uhr

Trotz eines leichten Rückgangs in der Vorwoche bleibt die Zahl der Erkältungskrankheiten in Mecklenburg-Vorpommern auf hohem Niveau. Ob der Scheitelpunkt bereits wirklich erreicht sei, wisse man frühestens Mitte Januar, sagte der Erste Direktor des Landesamtes für Gesundheit und Soziales, Heiko Will, am Mittwoch in Rostock.