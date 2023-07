Schauspieler Klaus Maria Brandauer wird 80 Foto: Hans Klaus Techt/APA/dpa/Archivb up-down up-down Musik Weltstars Brandauer und Eberle vor rund 1800 Zuschauern Von dpa | 02.07.2023, 11:30 Uhr

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern sind nach den schwierigen Corona-Jahren und im Schatten der aktuellen Inflation nach Worten von Intendantin Ursula Haselböck gut in die Saison 2023 gestartet. In den ersten beiden Wochen seit Eröffnung des größten Musikfestivals im Nordosten, das auch als eines der größten Klassik-Feste bundesweit gilt, habe es großteils volle Säle gegeben, sagte Haselböck am Wochenende der Deutschen Presse-Agentur. „Es ist halt alles immer sehr kurzfristig, das kennen wir jetzt, und man muss als Veranstalter die Nerven bewahren“, so die aus Österreich stammende Intendantin. „Wir sind guter Hoffnung für den weiteren Sommer.“