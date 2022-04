ARCHIV - Hochspannungsleitungen ziehen sich durch die Landschaft. Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild FOTO: Nicolas Armer Energieversorger Wemag öffnet Energiespeicher für die Öffentlichkeit Von dpa | 26.04.2022, 12:18 Uhr

Anlässlich des Aktionswochenendes zum Tag der Erneuerbaren Energien öffnet der Energieversorger Wemag in Schwerin am Samstag die Türen seines Batteriespeicherkraftwerks für die Öffentlichkeit. Die Anlage mit insgesamt 15 Megawattstunden Speicherkapazität habe in erster Linie die Aufgabe, die Frequenz im Stromnetz stabil zu halten, hieß es am Dienstag vom Leiter Energiespeicher und Projekte, Tobias Struck. Hierfür benötige man in Deutschland insgesamt 700 Megawattstunden Speicherkapazität, in ganz Europa sind es demnach 3000 Megawattstunden.