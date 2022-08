ARCHIV - Ein Polizeihubschrauber beim Flug. Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild FOTO: Silas Stein up-down up-down Landkreis Rostock Wenig geschickter Räuber kurz nach Banküberfall gefasst Von dpa | 16.08.2022, 16:28 Uhr

Ein Bankräuber ist nach einem Überfall in Rerik (Landkreis Rostock) nicht weit gekommen. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, wurde der 46-Jährige schon kurz nach dem Überfall am Morgen festgenommen. Durch die genaue Täterbeschreibung habe eine Hubschrauberbesatzung den Flüchtigen im Umfeld der Kleinstadt erkannt und die Beamten zu ihm geführt. Nach bisherigen Ermittlungen hatte der bereits polizeibekannte Mann die Bankfiliale mit einem Messer betreten, einen Mitarbeiter bedroht und Geld gefordert.