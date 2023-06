Ostsee Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild up-down up-down International Weniger Nährstoffe für die Ostsee: Internationale Projekte Von dpa | 22.06.2023, 15:59 Uhr

Mit internationalen, von der EU in Millionenhöhe geförderten Projekten sollen die Ostsee-Anrainer enger zusammenrücken und zum Beispiel den Nährstoffeintrag in das Meer verringern. Im Interreg-Programm Südliche Ostsee seien jetzt elf Projekte genehmigt worden, darunter neun mit Beteiligung von Mecklenburg-Vorpommern, teilte das zuständige Wirtschaftsministerium am Donnerstag in Schwerin mit. Die Themen der Projekte reichten von der Kreislaufwirtschaft in Fischzuchtanlagen bis hin zu Verbesserungen an der Fahrradroute, die als Ostseeküsten-Radweg bekannt ist.