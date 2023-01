IG Metall Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt/Symbolbild up-down up-down Energie Werben für Bau von Konverter-Plattformen in Warnemünde Von dpa | 11.01.2023, 12:34 Uhr

Die Stiftung Offshore-Windenergie und die Gewerkschaft IG Metall haben erneut für den Bau von Konverterplattformen für Offshore-Windkraftanlagen auf dem Gelände des Marinearsenals in Rostock geworben. „Mit der Werft in Rostock-Warnemünde gibt es einen optimalen Standort, an dem in Ko-Nutzung mit dem Marinearsenal der Bundeswehr bis zu drei Plattformen gleichzeitig produziert werden könnten“, teilte die Geschäftsführerin der Stiftung, Karina Würtz, am Mittwoch in Hamburg mit.