Westmecklenburg: Traktor fährt mit brennendem Stroh-Hänger

Ein Traktorfahrer ist in Westmecklenburg mit einem brennenden Stroh-Anhänger über die Bundesstraße 104 gefahren. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, wurde der 18-Jährige am Montagabend kurz vor Brüel (Ludwigslust-Parchim) erst von entgegenkommenden Autofahrern auf das Feuer aufmerksam gemacht. Der Traktorfahrer hatte anfangs gedacht, dass die Autofahrer als Bekannte ihn per Lichthupe grüßten.