Stand-up-Paddler genießen bei sommerlich hohen Temperaturen ihren Ausflug auf einem Kanal der Außenalster in Hamburg-Winterhude. Foto: dpa/Georg Wendt up-down up-down Waldbrandgefahr und Gewitter Das Wetter in MV: Wann kommt endlich Regen? Von Alexander Barklage | 12.06.2023, 13:16 Uhr | Update vor 55 Min.

Nachdem die Temperaturen am Montag noch einmal an der 30-Grad-Marke kratzten, wird es in den kommenden Tagen geringfügig kühler in Norddeutschland. Die Waldbrandgefahr bleibt jedoch und örtlich kann es gegen Ende der Woche Gewitter geben.