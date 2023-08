In der vergangenen Woche stiegen die Temperaturen in Mecklenburg-Vorpommern noch auf Werte zwischen 25 und 30 Grad. Mittlerweile erinnert das hiesige Wetter jedoch eher an einen milden Herbst als an einen klassischen Hochsommer. Müssen wir uns endgültig vom Badewetter verabschieden? Eine Übersicht für die kommenden Tage.

So wird das Wetter in MV am Dienstag, 29. August:

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) startet der Dienstag in Mecklenburg-Vorpommern zunächst trocken bei starker Bewölkung. Im weiteren Tagesverlauf zieht von Osten her Regen auf. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 19 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig.

Die Nacht zum Mittwoch bleibt weiterhin bewölkt. Gebietsweise kann es zu Regenschauern kommen, die gegen Morgen allerdings nachlassen. Tiefstwerte zwischen 15 und 10 Grad.

So wird das Wetter in MV am Mittwoch, 30. August:

Auch der Mittwoch startet in Mecklenburg-Vorpommern zunächst freundlich bei lockerer Bewölkung. Am Nachmittag und Abend kann es örtlich dann wieder zu schauerartigem Regen kommen, in der Region Mecklenburg sind Gewitter möglich. Das Thermometer steigt auf Werte um die 20 Grad. Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen.

Ähnlich zeigt sich die Nacht zu Donnerstag, in der bei wechselnder Bewölkung außer Regen auch Gewitter weiterhin möglich sind. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 14 und 10 Grad.

So wird das Wetter in MV am Donnerstag, 31. August:

Der Himmel über Mecklenburg-Vorpommern zeigt sich am Donnerstag laut DWD überwiegend heiter bis wolkig. Es bleibt meist trocken, nur örtlich können kurze Regenschauer fallen. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 20 Grad. Der Wind weht mäßig, an der See teils frisch mit vereinzelten Windböen.

Die Nacht zu Freitag präsentiert sich wolkig, stellenweise kann es zu Regenschauern kommen. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 15 und 10 Grad.