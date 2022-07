ARCHIV - Die Sonne scheint durch leichte Zirrus-Wolken hindurch. Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild FOTO: Markus Scholz up-down up-down Wetter Wetterdienst warnt vor Hitze im Nordosten Von dpa | 18.07.2022, 12:25 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt auch für Mecklenburg-Vorpommern vor hohen Temperaturen im Wochenverlauf. „Am Dienstag wird vor allem im westlichen Landesinneren eine starke Wärmebelastung erwartet. Am Mittwoch wird es noch heißer“, hieß es am Montag auf der Webseite des DWD. Unter Hochdruckeinfluss kommen demnach zunehmend heiße Luftmassen in den Nordosten.