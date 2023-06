Zum Start in den Juni steigen die Temperaturen im Norden kontinuierlich an. Foto: dpa/Christian Charisius up-down up-down Temperaturen steigen Erstes Juni-Wochenende: So wird das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern Von Alexander Barklage | 01.06.2023, 14:35 Uhr

Mit dem meteorologischen Sommerstart am 1. Juni steigen die Temperaturen in den kommenden Tagen weiter an. In Norddeutschland bleibt es dazu weiter trocken und meist sonnig. Die Aussichten auf die kommenden Tage.