Cyberkriminalität WhatsApp-Betrügereien: Mehr als 550.000 Euro Schaden Von dpa | 01.07.2022, 10:52 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern haben Betrügereien über den Chatdienst WhatsApp stark zugenommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, gab es im zweiten Quartal 2022 mehr als doppelt so viele Betrugsversuche wie im ersten Quartal diese Jahres. Von Januar bis März waren rund 200 solcher Betrügereien angezeigt worden, von April bis Juni waren es deutlich mehr als 400. Insgesamt verloren die Opfer im gesamten Bundesland im ersten Halbjahr auf deise Weise mehr als 550.000 Euro, wie es hieß. Das sei deutlich mehr als im gesamten Vorjahr.