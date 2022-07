In der DDR schrieben sich Zehntausende Kinder mit Kindern in der Sowjetunion. Viele Brieffreundschaften halten bis heute. Barbara Oberschmidts Freundschaft mit Natascha aus Russland ist jüngeren Datums, doch nicht weniger herzlich. Über ein Thema aber wird geschwiegen. FOTO: Anja Bölck up-down up-down WhatsApp von der Brieffreundin Wenn Natascha aus Russland nach Schwerin schreibt Von Anja Bölck | 07.07.2022, 13:38 Uhr

Die Schwerinerin Barbara Oberschmidt schreibt sich täglich per WhatsApp mit einer „Brieffreundin“ aus St. Petersburg. Wie funktioniert so eine Freundschaft in diesen Zeiten und welche Gedanken gehen ihr durch den Kopf?