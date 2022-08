ARCHIV - Eine Rentnerin hält ein Telefon in der Hand. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild FOTO: Karl-Josef Hildenbrand up-down up-down Ludwigslust-Parchim WhatsApp-Masche und Enkeltrick: Trickbetrugsfälle nehmen zu Von dpa | 10.08.2022, 19:16 Uhr

Die Polizei im Landkreis Ludwigslust-Parchim hat bis August 2022 bereits 305 Fälle von versuchtem Trickbetrug gezählt. Im gesamten Jahr 2021 waren es dagegen nur 304. Zunehmend gewinne der sogenannte Betrug mit der WhatsApp-Masche an Bedeutung, bei denen meist falsche Töchter oder Söhne über den Messenger-Dienst WhatsApp versuchen, Geldüberweisungen auf fremde Konten zu erschwindeln, teilte die Polizeiinspektion in Ludwigslust am Mittwoch mit. Aktuell bleiben jedoch auch der sogenannte Enkeltrick, falsche Polizisten und der Gewinnspielbetrug.