Vorpommern-Greifswald Wieder größere Menge E-Bikes auf Usedom weg Von dpa | 15.04.2023, 20:29 Uhr

Kurz nach Saisonbeginn beim Radtourismus hat es auf der Ostsee-Insel Usedom (Vorpommern-Greifswald) erneut einen größeren Diebstahl von E-Fahrrädern gegeben. Unbekannte haben in der Nacht in Zinnowitz und Zempin insgesamt zwölf E-Bikes von Urlaubern im Wert von 26.000 Euro gestohlen, wie am Samstag ein Polizeisprecher erklärte. Die Diebstähle wurden am Morgen gemeldet.