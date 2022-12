Korvette «Erfurt» kehrt nach Einsatz zurück Foto: Frank Hormann/dpa up-down up-down UN-Einsatz Wieder im Heimathafen: Korvette „Erfurt“ zurück Von dpa | 18.12.2022, 13:10 Uhr

Die Korvette „Erfurt“ hat ihren UN-Einsatz im östlichen Mittelmeer beendet und ist zurück im Heimathafen Warnemünde. Die 60-köpfige Besatzung wurde am Sonntag beim Einlaufen am Stützpunkt Hohe Düne empfangen. Nach einer Abwesenheit von 230 Tagen in den vergangenen zwölf Monaten habe sich die Besatzung die gemeinsame Weihnachtszeit mit ihren Familien und Angehörigen redlich verdient, sagte der Kommandant, Korvettenkapitän Fabian Dohnke.