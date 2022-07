PRODUKTION - Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug «Feuerwehr» zu lesen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied up-down up-down Neubrandenburg Wieder Kellerbrand in Mehrfamilienhaus Von dpa | 26.07.2022, 07:46 Uhr

Nach einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus im Norden von Neubrandenburg ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, wurden durch das Feuer am Montagabend drei Menschen leicht verletzt und mussten sich wegen Rauchvergiftungen medizinisch versorgen lassen. 16 Bewohner aus den Wohnungen in drei Treppenaufgängen mussten das Haus vorübergehend verlassen, konnten aber später zurück. Drei Feuerwehren löschten den Brand. Die Kellerräume haben in solchen Häusern Verbindungstüren zu benachbarten Treppenaufgängen, so dass sich der Rauch dort auch ausbreitet.