Wieder mehr Corona-Infektionen im Nordosten

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Mecklenburg-Vorpommern auch am Freitag gestiegen. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete 219,5 Infektionsnachweise je 100.000 Einwohner binnen einer Woche nach 215,9 am Vortag und 176,6 vor einer Woche. Auch bundesweit klettert der Wert wieder: Das Robert Koch-Institut (RKI) gab ihn am Freitagmorgen mit 261,3 nach 221,4 am Donnerstag an.