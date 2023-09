Verkehr Wieder schwerer Unfall auf Bundesstraße bei Stralsund Von dpa | 21.09.2023, 15:50 Uhr | Update vor 1 Std. Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Den zweiten Tag in Folge sind bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 194 bei Stralsund Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam es am Mittwoch an der Kreuzung Richtenberger Chaussee zu einem Auffahrunfall.