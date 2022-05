ARCHIV - Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild FOTO: Roland Weihrauch Vorpommern-Rügen Wieder toter Hund gefunden: Polizei sucht Zeugen Von dpa | 16.05.2022, 12:56 Uhr

Die Polizei in Stralsund ermittelt in einem weiteren Fall von Tierquälerei, bei dem ein Hund ertränkt wurde. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, wurde das Mischlingstier mit der Leine an einen Stein angebunden und so in einem Teich in Niepars (Vorpommern-Rügen) versenkt. Spaziergänger hätten das im Wasser treibende tote Tier am Freitag bemerkt und Feuerwehrleute es wegen der Dunkelheit dann am Samstag geborgen. Es handele sich um ein männliches Tier.