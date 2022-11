Glatte Straße Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Wieder Unfälle auf glatten Straßen: Mehr Vorsicht nötig Von dpa | 21.11.2022, 07:50 Uhr

Angesichts einer Reihe von Unfällen auf glatten Straßen im Berufsverkehr hat die Polizei Fahrzeugführer im Osten Mecklenburg-Vorpommerns zu mehr Aufmerksamkeit ermahnt. Gerade morgens werde es öfter noch einmal etwas frostiger, so dass nasse Fahrbahnen überfrieren und sich die Rutschgefahr erhöht, wie ein Polizeisprecher am Montag in Neubrandenburg sagte.