Von dpa | 03.07.2023, 05:40 Uhr

Feuer, Pferde, Wilder Westen: Der Stoff seiner Kinderträume treibt Wolfgang Kring auch mit 72 Jahren noch an. Seit über 30 Jahren bringt er mit seiner Apachen-Live-Show Geschichten aus den Weiten der amerikanischen Prärie in den Nordosten. Angefangen habe er mit nur einer Handvoll Helfern, ohne Kulisse und Technik, sagt der Stuntman und Akrobat. Nach einer dreijährigen Corona-Zwangspause will er in diesem Sommer erneut Hunderte Menschen zu seiner Naturbühne am Damerower See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) locken. Zuletzt waren mehr als 40 Laiendarsteller an den Shows beteiligt - sie nehmen sich dafür extra Urlaub.