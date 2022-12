Glatteis Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Wildpark Güstrow schließt wegen Glättegefahr Von dpa | 19.12.2022, 12:00 Uhr

Der Wildpark in Güstrow hat seine Pforten wegen Sturzgefahr in Folge von Glätte geschlossen. „Die derzeitige Situation des Wetters macht dies erforderlich. Einsetzender Regen auf gefrorenem Boden oder vereisten Holzstegen ist eine Gefahr für Besucher und Mitarbeiter“, teilte der Wildpark am Montag mit. Die Versorgung der Tiere sei gewährleistet.