Ueckermünde Wildunfall mit Motorrad: Zwei Menschen schwer verletzt Von dpa | 27.05.2022, 07:11 Uhr

Ein 73-jähriger Motorradfahrer und seine 66-jährige Mitfahrerin sind bei einem Wildunfall in Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) schwer verletzt worden. Ein Hirsch ist am Donnerstag plötzlich vor dem Kraftrad auf die Straße gesprungen, wie die Polizei mitteilte. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Fahrer in ein Greifswalder Krankenhaus gebracht. Die Mitfahrerin kam per Rettungswagen in ein Klinikum in Ueckermünde. Das Tier sei noch an der Unfallstelle verendet. Am Motorrad entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.