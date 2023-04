Photovoltaik Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Energie Wind-Photovoltaik-Hybridanlage in Rostock eingeweiht Von dpa | 29.04.2023, 12:58 Uhr

Im Rahmen des Tages der erneuerbaren Energien ist am Samstag in Rostock die erste Wind-Photovoltaik-Hybridanlage in Mecklenburg-Vorpommern eingeweiht worden. Die Verbindung von Wind- und Sonnenenergie an einem Standort solle die Effizienz steigern und eine bessere Versorgungssicherheit gewährleisten, teilte Energieminister Reinhard Meyer mit.