Verkehr Wind wirft Wohnmobil auf Autobahn von Lkw-Hänger Von dpa | 17.01.2023, 15:15 Uhr

Ein kräftige Windböe hat auf der Autobahn 19 Rostock-Berlin für einen Unfall mit einem Wohnmobil-Transport und eine Autobahnsperrung gesorgt. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, warf die stürmische Böe das Campingfahrzeug am Vormittag nahe der Abfahrt Krakow am See (Landkreis Rostock) von einem Lkw-Anhänger. Das gebrauchte Wohnmobil blieb seitlich auf der Standspur liegen und ragte noch in die erste Fahrspur in Richtung Berlin hinein.