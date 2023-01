Sturm Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Windböen in Mecklenburg-Vorpommern erwartet Von dpa | 05.01.2023, 07:50 Uhr

Windig bis stürmisch wird das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag. An der Küste werden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Böen mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 80 Kilometer pro Stunde erwartet. Trotz starker Bewölkung bleibt es weitestgehend trocken, allein in Vorpommern soll es gelegentlich regnen. Bei Temperaturen von bis zu acht Grad lässt der Wind im Binnenland nachmittags nach, an der See wird es dann zum Abend hin ruhiger. In der Nacht zum Freitag lockert das Wetter zunächst auf, später setzt von Westen wieder Regen ein. Die Temperaturen sinken dann auf vier bis ein Grad.