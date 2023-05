IG Metall Foto: Heiko Rebsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Energie Windgipfel: IG Metall mit Kundgebung zu Arbeitsbedingungen Von dpa | 19.05.2023, 16:17 Uhr

Die IG Metall will das nächste Treffen der Windkraftbranche mit der Bundesregierung am Dienstag in Berlin mit einer Kundgebung für faire Arbeitsbedingungen in der Branche begleiten. „Wir erhöhen den Druck in Berlin“, sagte der Rendsburger IG-Metall-Geschäftsführer Martin Bitter am Freitag der dpa. „Ohne attraktive Arbeitsbedingungen und Tarifbindung wird die Energiewende nicht gelingen.“ Bitter ist Verhandlungsführer der größten deutschen Gewerkschaft in dem seit mehr als einem Jahre laufenden Tarifkonflikt mit dem dänischen Windanlagenbauer Vestas. Weil die Verhandlungen nicht vorankommen, wird Vestas seit Monaten von der IG Metall bestreikt.