Die Ziele zum Ausbau der Windenergie sind hochgesteckt. Symbolfoto: dpa Windparks in MV Billiger Strom durch Windräder vor der Haustür? Einwohner in Schossin lehnen Pläne ab Von Robert Wallenhauer | 19.01.2023, 16:05 Uhr

Der Ausbau der Windkraft an Land in MV kommt nur schleppend voran. Woran liegt das? Was tun Betreiber und Politik? Wie groß ist der Widerstand bei Mecklenburgern, denen Windräder vor die Nase gesetzt werden sollen? Eine Spurensuche.