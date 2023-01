Wintershall Dea Foto: Swen Pförtner/dpa/Archiv up-down up-down Energieunternehmen Wintershall: Beteiligung an Nord Stream 2 sinnvoll Von dpa | 20.01.2023, 12:59 Uhr

Die Investition in das Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2 war aus Sicht des Energieunternehmens Wintershall Dea zur damaligen Zeit sinnvoll. Für die Beteiligung in Form eines Investments habe sowohl der Gasbedarf in Europa als auch der Preisunterschied zwischen Pipelinegas und Flüssigerdgas in Tankern und der geringere CO2-Fußabdruck gesprochen. Das sagte Wintershall-Vorstand Thilo Wieland am Freitag in Schwerin vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Landtages zur umstrittenen Klimaschutzstiftung MV. Auch die über Jahrzehnte zuverlässigen Gaslieferungen durch Russland seien ein Argument gewesen.