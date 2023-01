Sollen in Brasilien gebaut werden: Biogas-Kraftwerke des Anlagenbauers Mela aus Torgelow (Symbolbild) Foto: ME-Le Biogas up-down up-down Außenhandel mit Brasilien MV bricht in die Welt auf Von Torsten Roth | 06.01.2023, 17:14 Uhr

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kurbelt MV die Außenwirtschaftsbeziehungen wieder an. Was die Wirtschaft in Brasilien erwartet.