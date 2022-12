Neue Wirtschaftsförderung 2023 Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild up-down up-down Regierung Wirtschaftsförderung künftig regionaler und nachhaltiger Von dpa | 30.12.2022, 09:33 Uhr

Für die Förderung der regionalen Wirtschaft in Deutschland gelten ab 1. Januar neue Regeln. Auch in Mecklenburg-Vorpommern sollen so regionale Lieferketten gestärkt und nachhaltige Investitionen unterstützt werden.