Tradition Wismar lädt für Mitte August zum 22. Schwedenfest Von dpa | 03.08.2023, 16:48 Uhr Schwedenfest Wismar Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down

Die Hansestadt Wismar erinnert auch in diesem Jahr mit dem traditionellen Schwedenfest an seine Zugehörigkeit zum skandinavischen Königreich von 1648 bis 1803. „Eigentlich war unsere schöne Stadt sogar 255 Jahre schwedisch. Denn erst 1903 wurde die endgültige Rückkehr Wismars an das Großherzogtum Mecklenburg besiegelt. Heute verbindet uns mit Schweden eine enge Freundschaft“, betonte Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) am Donnerstag bei der Vorstellung des Programms. Zu dem Volksfest vom 17. bis zum 20. August würden erneut auch Gäste aus Wismars schwedischer Partnerstadt Kalmar erwartet.