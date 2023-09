Wohlenberger Wiek Diese freiwilligen Helfer opfern ihr Wochenende, um uns vor Katastrophen zu schützen Von Udo Roll | 10.09.2023, 15:10 Uhr Foto: Udo Roll

Während am Strand in der Wismarbucht Badegäste die Sonne genießen, schwitzen 150 Männer und Frauen bei einer Übung zur Ölbekämpfung. Warum tun sich Freiwillige vom THW und Feuerwehr das an?