Wohnhäuser Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Innenministerium Wohngeld online beantragen jetzt flächendeckend möglich Von dpa | 14.04.2023, 14:10 Uhr

Seit dieser Woche können Wohngeldanträge in nahezu allen Kommunen Mecklenburg-Vorpommerns digital gestellt werden. Das teilte das Innenministerium in Schwerin am Freitag mit.